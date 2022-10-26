Экс-сотрудник ИВ Гёйчая вымогал деньги у сотрудников

Уголовное дело в отношении бывшего представителя главы Гёйчайской районной исполнительной власти по административно-территориальному округу города Гёйчай Рашада Шукюрова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, передано в Шекинский суд по тяжким преступлениям.

Согласно информации, полученной haqqın.az, в ходе процесса было оглашено обвинительное заключение.

По версии обвинения, Шукюров злоупотреблял своими полномочиями, занимая должность начальника отдела по работе с территориальным управлением и органами местного самоуправления исполнительной власти. Он получал различные суммы взяток от сотрудников, угрожая им увольнением в случае отказа.

Установлено, что причиненный преступлением ущерб составил 800 тысяч манатов.

Рашад Шукюров не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

Шукюрову предъявили обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 (совершение взяточничества группой лиц по предварительному сговору) и 311.3.4 (взяточничество, совершенное путем запугивания) и заключили под стражу. Позже обвиняемого отпустили под домашний арест.