Россия в течение многих лет вела диалог с Ереваном, предлагая отдать Азербайджану пять районов, оставив два района для связи с Карабахом, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

«Мы поддерживаем мирное урегулирование, так же, как и делимитацию, полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это. Вопрос, какой вариант избрать – дело Армении, армянского народа и руководства. В любом случае, каков бы ни был выбор, если это приведет к миру – мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считает, что нужно выбрать какой то конкретный вариант мирного договора, например, так называемый вашингтонский, который предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом, если Армения так считает, то пожалуйста», - сказал Путин.