Генпрокуратура о вызове писателя Керамета Беюкчеля в следственное управление

В социальных сетях создается искусственный ажиотаж по поводу вызова писателя Керамета Беюкчеля в следственное управление Генпрокуратуры, говорится в заявлении ведомства.

«Заявляем, что Беюкчель был вызван в управление для допроса в качестве свидетеля по конкретному уголовному делу. Недопустимо обсуждать подобную информацию в социальных сетях в период следствия, создавая тем самым искусственный ажиотаж», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.