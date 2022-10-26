В США рассказали об ответе в случае российских атак на свои спутники
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ответил на вопрос об угрозах России нанести удары по американским коммерческим спутникам как «квазигражданской» инфраструктуре.
Кирби заявил, что любая атака на инфраструктуру США встретит «соответствующий ответ».
Ранее в четверг замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил в ООН, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. «Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», - указал он.