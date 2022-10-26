В США рассказали об ответе в случае российских атак на свои спутники

Кирби заявил, что любая атака на инфраструктуру США встретит «соответствующий ответ».

Ранее в четверг замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил в ООН, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. «Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», - указал он.