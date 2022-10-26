Путин: Европа по любому вопросу звонит в вашингтонский обком

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» раскритиковал Европу за «зависимость от США».

«Нельзя разговаривать с партнером, который по каждому вопросу звонит в вашингтонский обком», - сказал Путин.

Говоря об отношении России к Китаю, президент России заявил, что Москва воспринимает Пекин как «близкого друга» и «с большим уважением относится к его культуре и традициям».

Российский президент также положительно отозвался об Индии: «Индия проделала колоссальный путь развития от колонии, за ней огромное будущее. У нас с Индией особые, союзнические отношения, и между нами не было никаких вопросов. Премьер Индии Нарендра Моди постоянно проводит независимую политику в интересах своего народа».