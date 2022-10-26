Тайвань, вне всяких сомнений, часть Китайской Народной Республики, и Москва всегда придерживалась этой позиции, заявил президент России Владимир Путин.

«Все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами США, воспринимаются у нас в России как провокация. Зачем они это делают, я, честно говоря, не знаю. Вот Запад борется с Россией, зачем одновременно портить отношения с Китаем? Ну, они нормальные люди или нет? Это полностью противоречит здравому смыслу. Зачем было тащиться этой бабушке на Тайвань, чтобы провоцировать Китай на какие-то ответные действия?», - спросил Путин.