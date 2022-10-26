Израиль уничтожил объекты брата Асада

По информации журналистов, Израиль также атаковал иранские объекты, в том числе базу технической поддержки батальона "Ливан" Корпуса стражей исламской революции. Авиаудары были направлены против 4400-го подразделения террористической организации "Хизбалла", которое отвечает за доставку в Ливан оружия и военного снаряжения. Снаряды уничтожили оружейные склады организации.

Ударами с воздуха было уничтожено оборудование, предназначенное для сборки атакующих беспилотных летательных аппаратов иранского производства. Во время атаки погибло 4 человека.

Источники сообщают, что в последнее время 4400-е подразделение "Хизбаллы" активизировало деятельность по переправке в Ливан "опасных видов оружия", координируя операции со 190-м подразделением Сил Кудса - экспедиционного формирования иранского Корпуса стражей исламской революции.

Израиль передал Сирии предупреждение о том, что его войска участят воздушные удары в ответ на углубление сотрудничества Дамаска с Тегераном. Причиной стала регулярная переправка в Сирию оружия из Ирана под видом гуманитарной помощи. В дальнейшем это оружие поступает к боевикам "Хизбаллы" в Ливане.