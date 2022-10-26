Водитель турецкой компании угнал грузовик из Карабаха в Сумгаит

Завершился судебный процесс по уголовному делу Эльнура Алипашаева, Захира Асадуллаева и Исмаила Мамишева, которых обвиняли в краже грузовика, принадлежащего турецкой компании Kolin İnşaat Turizm Sanayi və Ticaret Anonim Şirketi в Ходжавенде.

Как сообщает haqqın.az, подсудимые, предварительно сговорившись, украли автомобиль Howo, который использовался при строительстве на участке автомобильной дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша, проходящем по территории Ходжавендского района. Дождавшись окончания смены водителей грузовика, они поменяли на нем номерные знаки, угнали в поселок Дашбурун Бейлаганского района, а оттуда в Сумгаит. Все трое были задержаны, в отношении них возбудили уголовное дело.

Обвиняемый Эльнур Алипашаев в своих показаниях заявил, что работал водителем в Kolin İnşaat Turizm Sanayi və Ticaret Anonim Şirketi и был уволен в марте этого года. С другим подсудимым, Захиром Асадуллаевым, он познакомился во время работы в компании. Преступный план мужчины разработали вместе. В обмен на украденный грузовик Асадуллаев пообещал отдать свой автомобиль Priora и дополнительно 10 тысяч манатов.

Обвиняемый Асадуллаев сообщил, что работал водителем в ООО «Азерэнержи» и перевозил песок и другие строительные материалы из разных районов в Шушу. «Высадив из машины Эльнура и моего родственника Исмаила, я поехал в Шушу за песком - по работе. Вернувшись, встретил их в поселке Дашбурун Бейлаганского района», - сказал Асадуллаев.

Потерпевшим было признано представительство Kolin İnşaat Turizm Sanayi və Ticaret Anonim Şirketi в Азербайджане. Представитель компании в суде заявил, что ущерб был нанесен значительный: грузовик стоит 97 тысяч манатов. Тем не менее, данный ущерб обвиняемые полностью возместили, и жалоб в отношении них у компании нет.

Эльнура Алипашаева осудили на 5, Захира Асадуллаева - на 3, Исмаила Мамишева - на 2 с половиной года лишения свободы.