Сегодня в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, начал свою работу Межправительственный комитет физкультуры и спорта (CIGEPS), которым руководит министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Это было первое реальное собрание Комитета, начиная с 2019 года. В связи с пандемией последние три года CIGEPS собирался в формате онлайн.

Сегодняшнее заседание открыли заместитель гендиректора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос и Фарид Гаибов. Далее обсуждались ситуация в области спорта после пандемии COVID-19, итоговое заявление 7-й Конференции MINEPS (Международная конференция министров физкультуры и спорта), Рабочая группа и процедурные правила CIGEPS и т.д.

В ходе мероприятия, которое продлится два дня, запланировано подписание с ЮНЕСКО соглашения о проведении в Баку 7-й Конференции MINEPS (14-17 марта 2023 года).

Напомним, Фарид Гаибов был избран на должность главы CIGEPS в мае этого года и будет возглавлять Комитет в течение двух лет.

Межправительственный комитет физкультуры и спорта является единственным в ЮНЕСКО, занимающимся политикой и программами в области физкультуры и спорта. CIGEPS был создан в 1978 году для продвижения роли и значения спорта и его значимости для государственной политики. Комитет состоит из экспертов в области физического воспитания и спорта из 18 государств-членов ЮНЕСКО, каждое из которых избирается на четырехлетний срок. Есть также постоянные консультативные члены. В их число входят такие организации, как Международный олимпийский комитет, Совет Европы, Содружество наций и другие. Имеются и назначенные консультативные члены, среди которых ФИФА и ряд других международных спортивных федераций. Члены с консультативным статусом оказывают техническую поддержку и консультируют Комитет.