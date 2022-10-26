Путин назвал войну в Украине «отчасти гражданской»

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что войну в Украине можно назвать «отчасти гражданской». Это следует из его высказываний на дискуссионном клубе «Валдай», пишет Страна.ua.

Во время своего выступления российский лидер заявил, что считает украинцев и русских одним народом. По его мнению, Украина «исторически складывалась как искусственное государство, а единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала».

На уточняющий вопрос о том, является ли тогда война в Украине «гражданской», он ответил: «Отчасти да».