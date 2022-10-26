Сотрудники Министерства труда и социальной защиты провели встречу с инвалидами войны, которым были оказаны реабилитационные услуги в Шаганском реабилитационном доме-интернате Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве.

Во встрече приняли участие председатель Совета директоров Агентства Анар Байрамов, член Общественного объединения ветеранов Карабаха, журналист Рей Керимоглу, председатель Союза организаций инвалидов Азербайджана Давуд Рагимли и военный эксперт Адалят Вердиев.

Было упомянуто о широкомасштабной программе социальной поддержки, реализованной министерством после 44-дневной войны. В рамках данной программы проводится работа в области реабилитации и оказания социально-психологических услуг инвалидам войны в реабилитационных учреждениях Агентства, а также их обеспечение высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Представители НПО ознакомились с реабилитационными услугами, оказываемыми инвалидам, в том числе инвалидам войны.