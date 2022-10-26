Столтенберг призвал не дать Путину победить

НАТО не даст победить в украинской войне президенту России Владимиру Путину. Это станет сигналом для всех авторитарных лидеров. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишут российские СМИ.

«Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не можем позволить президенту Путину выиграть. Потому что тогда президент Путин решит, что достигать своих целей можно с помощью военной силы. И этот урок будет усвоен не только им, но и всеми авторитарными лидерами мира», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что большинство войн заканчивается за столом переговоров. По этой причине НАТО будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит на своих условиях.