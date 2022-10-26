Ганц поблагодарил Эрдогана за защиту израильских граждан

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц в четверг на встрече в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил меры, необходимые для достижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье, пишет Times of Israel.

«Эрдоган и Ганц обсудили ряд стратегических вопросов, а также приверженность двух стран работе над стабильностью, процветанием и безопасностью на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье», - говорится в информации.

В ходе встречи Ганц поблагодарил Эрдогана за деятельность турецких властей по предотвращению нападений на израильских туристов в Стамбуле в конце июля. В Израиле полагают, что эти нападения разрабатывали в Иране.

«Деятельность по борьбе с терроризмом имеет большое значение для укрепления сотрудничества и возобновления официальных отношений в сфере обороны между странами», - подчеркнули в канцелярии Ганца.