США назвали Россию и Китай «главными угрозами нацбезопасности»

Соединенные Штаты опубликовали новую стратегию национальной обороны, в которой охарактеризовали Россию как «острую угрозу», а Китай как «основной вызов» для Вашингтона. Документ опубликован на сайте Пентагона.

«Россия представляет собой острую угрозу. Даже несмотря на то, что основной вызов исходит от КНР, недавние события подчеркивают непосредственную угрозу от России», - говорится в документе. Отмечается, что Москва «по-прежнему представляет серьезную опасность в основных сферах», в том числе в ядерной.