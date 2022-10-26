США назвали Россию и Китай «главными угрозами нацбезопасности»
Соединенные Штаты опубликовали новую стратегию национальной обороны, в которой охарактеризовали Россию как «острую угрозу», а Китай как «основной вызов» для Вашингтона. Документ опубликован на сайте Пентагона.
«Россия представляет собой острую угрозу. Даже несмотря на то, что основной вызов исходит от КНР, недавние события подчеркивают непосредственную угрозу от России», - говорится в документе. Отмечается, что Москва «по-прежнему представляет серьезную опасность в основных сферах», в том числе в ядерной.
«Это включает ядерную угрозу в отношении США, а также их союзников и партнеров, угрозу крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационных операций, угрозы в космическом пространстве, угрозы химического и биологического оружия, ведения боевых действий под водой», - сообщается в тексте стратегии.
Для Соединенных Штатов Пекин и Москва обозначены главными врагами на ближайшее время. По мнению Пентагона, «несмотря на то, что расходящиеся интересы и историческое недоверие между КНР и РФ могут ограничить глубину их политического и военного сотрудничества, отношения стран продолжают расширяться».