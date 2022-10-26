Зеленский отреагировал на слова Берлускони

Заявления о войне в Украине бывшего премьер-министра Италии и нынешнего лидера одной из итальянских партий Сильвио Берлускони не являются его собственным мнением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Corriere della Sera.

По его мнению, Сильвио Берлускони использует те же слова, что и российский президент Владимир Путин.

"Я не видел его собственного мнения, понимаете? Или общества, которое поддерживает его мнение. Я увидел мнение Путина, ему просто дали определенные слова, я думаю, что это не его личное мнение. Если бы это были его слова, я бы испугался", - сказал глава Украины.

Владимир Зеленский уверен, что итальянцы тоже не поддерживают своего бывшего премьера, поэтому он набрал на выборах лишь 8% голосов.

"Поэтому нет нужды в моей реакции, достаточно реакции итальянцев, поддержка небольшая. Я думаю, что он использовал мою фамилию, потому что без упоминания обо мне и Украине получил бы наверняка еще меньше процентов. Мне кажется, что немногие люди помнят его. Я знаю, что ему почти 90 лет, я желаю ему здоровья", - добавил он.