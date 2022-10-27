Кадыров обвинил российского генерала в успехе ВСУ
Командующий Центральным военным округом, генерал-полковник Александр Лапин допустил прорыв ВСУ в районе Терны, Торское и Ямполовка в Донецкой области, из-за чего российские войска были вынуждены оставить позиции у города Рубежное. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?», — написал он.
Глава Чечни отметил, что хотел бы обсудить с генералом прорыв ВСУ в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. Рамзан Кадыров отметил, что для того, чтобы остановить продвижение противника, принято решение о снятии обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.
«Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться. Как итог, брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в н.п. Рубежное, Кременная, откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа», — добавил он.
Рамзан Кадыров в своем сообщении поднял вопрос о необходимости кадровых перестановок в связи с ситуацией на фронте. «С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович (Пригожин – ред.), нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», — заключил политик.