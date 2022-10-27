Кадыров обвинил российского генерала в успехе ВСУ

Командующий Центральным военным округом, генерал-полковник Александр Лапин допустил прорыв ВСУ в районе Терны, Торское и Ямполовка в Донецкой области, из-за чего российские войска были вынуждены оставить позиции у города Рубежное. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?», — написал он.

Глава Чечни отметил, что хотел бы обсудить с генералом прорыв ВСУ в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. Рамзан Кадыров отметил, что для того, чтобы остановить продвижение противника, принято решение о снятии обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.