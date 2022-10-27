Путин заявил, что не уведомлял Си Цзиньпина о вторжении в Украину

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что не предупреждал о грядущем вторжении в Украину председателя КНР Си Цзиньпина, с которым встречался в начале февраля, за три недели до старта войны.

По словам Путина, необходимости предварительно уведомлять Си Цзиньпина не было, потому что он «самодостаточный лидер мирового масштаба».

Китайская Народная Республика и ее руководство, по словам Путина, «выступают за прагматичные, сбалансированные решения кризиса в Украине мирным путем. И мы с уважением относимся к этой позиции», - заключил он.