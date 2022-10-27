Турция оштрафовала Facebook на миллионы

Власти Турции оштрафовали корпорацию Meta на 346,7 млн лир (18,63 млн долларов – ред.) за нарушение закона о конкуренции. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на Антимонопольный комитет страны.

По мнению ведомства, Meta «объединяет данные, собранные в сервисах Facebook, Instagram и WhatsApp, что затрудняет работу ее конкурентов, которые присутствуют на рынке социальных сетей и контекстной рекламы в интернете».