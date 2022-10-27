Закари Гросс рассказал, что объединяет азербайджанцев и европейцев

Иранская молодежь открыто заявляет о стремлении к секуляризму, в этом нет сомнений, написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в своем твиттере.

«Хорошей новостью на данный момент является то, что иранская молодежь явно выражает свое стремление к секуляризму, в этом нет никаких сомнений. Это их собственный, важный выбор, который разделяют европейцы. Это также выбор, общий для европейцев и азербайджанцев».