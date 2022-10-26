Кадыров рассказал о гибели десятков чеченцев от артобстрела ВСУ

В начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений в Херсонской области, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в результате погибли 23 чеченца, еще 58 были ранены.

Кадыров также добавил, что «если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина».