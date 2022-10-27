МИД: Азербайджан ждет ответа от Армении

«Мы привержены мирной повестке дня. Как вы знаете, что в начале этого месяца в Женеве состоялась первая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по вопросу мирного договора. На этой встрече азербайджанская сторона изложила противоположной стороне основные элементы будущего мирного договора. В настоящее время мы ожидаем от Армении предварительного заключения и ответа по этим ключевым элементам», - сказал Мамедов.

По его словам, на основе этого ответа будет обсуждаться проведение очередных встреч.

Замминистра также подтвердил недавнее заявление офиса вице-премьера Армении Мгера Григоряна о проведении заседания комиссии по делимитации в ноябре.

«В первых числах ноября в Брюсселе состоится заседание комиссии по делимитации. После этого заседания секретариатом делимитационной комиссии будет сделано публичное заявление», - сказал Мамедов.