Гурбан Гурбанов после поражения во Франции: «Я доволен… Поздравил команду»

«Обе команда играли на победу. Мы приехали сюда не для того, чтобы отсиживаться в обороне, - заявил Гурбанов. - Упустили ничью на последних секундах. Но я доволен игрой моих футболистов, доволен их характером. Расстроен только потому, что в Азербайджане очень ждали этой ничьи, хотели порадоваться. В последней игре сделаем все, чтобы порадовать их.

Почему мы проиграли? Неправильно говорить о какой-то конкретной причине. Не сказал бы, что мы проиграли из-за чьей-то ошибки. Футбол состоит из ошибок. Здесь решают все и мелкие эпизоды, и мастерство соперника. Бывают матчи, когда везет нам, мы забиваем и побеждаем при не самой лучшей игре. Сегодня удача была на их стороне.

Что я сказал команде после игры? После хорошей игры, как сегодня, мы несильно расстраиваемся из-за поражения. Важно, чтобы играли проявляли характер, не боялись независимо от соперника. Сказал, что я с ними, и такое бывает в футболе. Мы должны быть сильнее именно после поражений. Поздравил футболистов с такой игрой. Но мы должны больше работать над собой. В команде произошли большие изменения в лучшую сторону. Мы должны правильно воспринимать такие поражения, чтобы развиваться дальше. Должны сохранять хладнокровие до финального свистка. Я верю в команду. В Баку, уверен, будет хорошая игра против «Фрайбурга».