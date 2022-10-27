В интервью haqqin . az президент компании Зарина Зейналова ответила на вопросы о реализованных задачах, перспективах трансформации и развития.

Полтора года назад на фоне глобальных изменений в глобальной телекоммуникационной индустрии Зарина Зейналова была назначена п резидентом оператора мобильной связи в Азербайджане ООО «Azercell Telekom» . За этот период компания успешно претворяет в жизнь стратегию по расширению и модернизации сети и технологий, а также цифрового развития.

- Какие ключевые тенденции в телекоммуникационной отрасли и мире связи влияют в настоящее время на стратегию и бизнес Azercell?

- Благодарю за возможность поделиться с читателями haqqin.az нашими инициативами и планами.

Повсеместно внедряемые цифровые технологии становятся важной составляющей нашей жизни, экономики и общества в целом. Искусственный интеллект и машинное обучение уже давно внедряются ведущими игроками глобального рынка. Сети 5G/6G, беспроводные сети с низким энергопотреблением и прочие технологии привносят в нашу жизнь множество новых цифровых решений, которые стимулируют рост и повышают производительность в различных отраслях. Наряду с этим потребность в традиционных услугах связи, таких как голосовые звонки и текстовые сообщения снижается, и эта динамика будет продолжаться.

Еще одним из немаловажных факторов является рост технической грамотности потребителей. Так, за последнее десятилетие онлайн-платформы и модели самообслуживания значительно изменили рынок, мотивируя клиентов к быстрому переходу в цифровую эру. В сочетании с возрастающей технической зрелостью пользователей меняются и их ожидания. С лучшим пониманием того, что предлагает рынок, потребитель становится более избирательным и более требовательным.

- Полтора года назад, как раз на фоне изменений, происходящих в телекоммуникационной отрасли во всем мире, Вы были назначены на должность президента Azercell. Какие задачи стояли перед вами?

- В последние годы и особенно во время пандемии телекоммуникационная отрасль стала одной из наиболее важных благодаря своей ключевой роли в обеспечении коммуникаций и ускорении процесса цифровизации. В свою очередь, для поддержания собственной конкурентоспособности в условиях динамично меняющегося рынка, технологическим компаниям необходимы постоянные капиталовложения в новые системы и решения.

Однако, в случае с Azercell, один из основных на то время инвесторов компании – Telia Company AB (Швеция), систематически сокращал свои инвестиции в развитие организации вплоть до ухода с азербайджанского рынка. Это привело к ухудшению качества сети, увеличению негативных отзывов от клиентов и общему снижению результатов деятельности Azercell.

В качестве нового президента Azercell я определила, что моя основная цель заключается в выработке стратегии, прежде всего предполагающей расширение и модернизацию нашей сети и технологий. Без этого не могло быть и речи о дальнейшем формировании спроса на новые уникальные продукты и услуги, а также о разработке новых направлений для обеспечения дальнейшего роста компании.

- Какие проекты были реализованы компанией в последнее время?

- Для расширения и модернизации сети в августе этого года мы запустили широкомасштабный проект, направленный на увеличение покрытия и пропускной способности сети 4G (LTE) по всей стране.

В рамках проекта мы уже модернизировали более 30 процентов базовых станций из запланированных 1600 с помощью современной технологии единой сети радиодоступа "SINGLE RAN", которая позволяет операторам мобильной связи поддерживать сразу несколько стандартов. Это привело к росту сетевого трафика до 4-х раз за счет более высокой скорости передачи данных. Более того, в течение следующих 12 месяцев мы планируем установить более 300 новых станций по всей территории Азербайджана.

Кроме того, мы за короткое время покрыли сетью 4G все 24 станции и тоннели Бакинского метрополитена, обеспечив высокоскоростной интернет даже при движении поезда.

Также хочу отметить, что более 90 новых базовых 4G-станций были установлены на освобожденных территориях. Принимая во внимание важность устойчивости и эффективности энергопотребления, мы приступили к развёртыванию станций, работающих на солнечной энергии. К концу 2023 года в Карабахе будут введены в строй 35 базовых станций, работающих на солнечных батареях.

Параллельно с этим мы запустили комплексную программу обновления нашей IТ-инфраструктуры и программного обеспечения. Она включает в себя модернизацию системы Business Support System (BSS), которая обеспечит более тесное взаимодействие между клиентами и компанией, начиная от заказа и обновления подписок на услуги до решения вопросов биллинга. Благодаря новым эффективным решениям BSS мы сможем упростить рабочие процессы, улучшить контроль над качеством обслуживания и, самое главное, быстрее решать проблемы клиентов. Этот процесс также поможет расширить наши возможности по формированию и представлению более гибких тарифов, адаптированных к потребностям абонентов.

Хочу отметить, что для реализации ключевых проектов мы привлекли и продолжаем привлекать производителей технологических и программных решений мирового класса, что позволяет обеспечить достижение международных стандартов качества и операционную эффективность выполнения поставленных задач. Сотрудничество с такими передовыми компаниями одновременно способствует наращиванию потенциала и значительному повышению квалификации нашего персонала.

- Как эти изменения отразятся непосредственно на абонентах и качестве их обслуживания? Будет ли меняться подход компании в физическом общении с абонентом?

- Нашей стратегической целью является предоставление абонентам качественного сервиса, обеспечение их бесперебойной связью, а также инновационными продуктами и решениями, которые упростят доступ к новым возможностям глобальной интеграции. Кстати, именно эти стремления мы постарались отразить в нашем новом слогане «Sənə yaxın gələcək».

Учитывая вышесказанное, одной из задач, поставленных на этот год, была оптимизация нашей розничной сети, благодаря чему мы теперь можем предоставлять клиентское обслуживание во всех магазинах Azercell по стране.

Наша компания активно сотрудничает с дилерами – ключевыми партнерами и важным связующим звеном между Azercell и абонентом. Так, недавно мы провели для всех своих дилеров масштабное мероприятие, в рамках которого смогли обсудить реализацию стратегии компании, обозначить свои новые ожидания в вопросах качества обслуживания и представить новые продукты. Таким образом мы инициировали диалог, предоставив участникам конвенции возможность задать интересующие их вопросы и поделиться отзывами от клиентов.

Также Azercell открыл два магазина в Шуше и Зангилане, что сделало нас единственным оператором с точками продаж на освобожденных территориях, оказывающих абонентскую поддержку представителям наших вооруженных сил, городских администраций и компаний, работающих в этих регионах.

В ознаменование первой годовщины нашей победы в Отечественной войне Azercell запустил в продажу новые номера с префиксом «010» под лозунгом «Выбор победителей!». Стремясь улучшить качество обслуживания и обеспечить прозрачность процессов, Azercell также создал канал онлайн-продаж для этих номеров. Абоненты могут сделать выбор из широкого спектра доступных номеров и оформить их на веб-сайте www.azercellim.com.

- Вы упомянули, что для компании важно формирование спроса на новые услуги. Пожалуйста, расскажите о том, какие работы были проделаны именно в этом направлении. Меняются ли при этом внутренние процессы компании?

- Одним из главных достижений в формировании нами пользовательского спроса стал продукт «İstəSən». Это первый гибкий тариф, позволяющий абонентам Azercell создавать собственные тарифные планы на основе своих предпочтений и цифровых привычек.

В рамках разработки новых направлений Azercell расширяет свой портфель цифровых продуктов. Этим летом мы запустили финтех-проект, идеей которого является использование смартфона в качестве телекоммуникационного мобильного кошелька для осуществления денежных переводов, оплаты счетов за коммунальные услуги и прочих транзакций.

Также в августе этого года Azercell представил первый на телекоммуникационном рынке Азербайджана проект на основе искусственного интеллекта. Во время пилотного этапа Виртуальный Ассистент «AIcell», определив и проанализировав устный запрос абонента, будет переадресовывать звонок соответствующему оператору. Одним из наиболее важных аспектов этого проекта является то, что Виртуальный Ассистент будет предоставлять спектр услуг на азербайджанском языке.

Что касается процесса оптимизации, я бы хотела отметить еще одну программу повышения эффективности, которую мы запустили в конце прошлого года. В рамках этой инициативы мы за достаточно короткое время оптимизировали часть наших внутренних процессов и значительно сократили расходы.

- Да, судя по Вашим словам, проделана большая работа. Когда будут заметны первичные итоги реализации Вашей новой стратегии?

- Разработанная нами стратегия уже сейчас доказывает свою эффективность. Позитивные изменения отражаются как в отчетах наших партнеров, так и, самое главное, в отзывах клиентов.

Я уверена – следующий год станет рекордным для Azercell в отношении развития инфраструктуры: мы будем продолжать увеличивать скорость, мощность и покрытие нашей сети. К концу следующего года мы полностью модернизируем нашу сеть во всех регионах, включая освобождённые территории, обеспечив абонентов качественной связью по всей стране.

Моя команда приложила немало усилий для достижения целей, поставленных перед ними на этот период, но я считаю, что это путь непрерывного улучшения. Технологический прогресс требует постоянного совершенствования услуг, продуктов и решений. В этом мы очень рассчитываем на поддержку наших абонентов, чьи отклики и предложения позволяют нам двигаться вперед, за что мы им очень благодарны.

- Сегодня стандарт 5G является приоритетным направлением развития во всем мире. Как обстоят дела с запуском сетей 5-го поколения в нашей стране? Есть ли конкретные сроки?

- Мы уже успешно завершили все внутренние тесты и активно готовим нашу инфраструктуру к запуску сети 5G. Мы будем готовы приступить к поэтапному развёртыванию сети 5-го поколения по мере получения соответствующих лицензий.

- Будьте любезны, подробнее об этом. На сегодняшний день известно не так много опробованных практик применения 5G для прогнозирования возможных вариантов монетизации данного стандарта связи. Учитываете ли Вы эти риски?

- Вы абсолютно правы. На данный момент больше опробованы варианты применения 5G решений для бизнес-сегмента. Преимущество технологии 5G заключается в обеспечении более высокой скорости, минимальной задержке, сниженном энергопотреблении и возможности подключения большего количества устройств. Это создает уникальные возможности для разработки новых продуктов в таких областях как Интернет вещей, кампусные сети, телемедицина и цифровое вещание. Соответственно 5G решения приносят неоценимую пользу бизнес-сегменту.

Что же касается индивидуального потребителя, несмотря на то что 5G обеспечит более быстрый и качественный доступ к широкополосному интернету, варианты применения его возможностей в потребительском сегменте все еще находятся на стадии изучения по всему миру.

Надо также учитывать тот факт, что разработка сценариев использования 5G требует значительных капиталовложений. Чтобы обеспечить наибольшую эффективность таких вложений, нужно очень разумно и осторожно планировать инвестиции, стараясь найти баланс между преимуществами технологии 5G для клиентов и окупаемостью расходов.

- Ну что же, ждём с нетерпением и желаем Вам удачи в освоении данной технологии! Вы вкратце упомянули об освоении Azercell финтех-индустрии. Не могли бы Вы подробнее рассказать, как телеком-компании влияют на финтех-рынок?

- Спасибо за пожелание. Отвечая на вопрос, напомню, что потребительский спрос уже давно выходит за рамки простой возможности связи. На рынке растет спрос на сопутствующие услуги, и финтех является хорошим примером этого тренда по всему миру.

На сегодняшний день цифровые платежи и транзакции становятся новой нормой. Поэтому возможность произведения оплат со счета мобильного телефона или привязанной к нему цифровой карты очень востребована. Это в первую очередь касается потребителей, у которых по самым разным причинам отсутствует или ограничен доступ к финансовым услугам, а также для тех, кто предпочитает упрощённый процесс подключения к новым сервисам.

Если же говорить в целом, то преимущество телекоммуникационных компаний заключается не только в размере их клиентской базы, но также и охвате потребителей разных возрастных категорий. Не стоит забывать, что нынешнее поколение становится обладателем смартфона в достаточно раннем возрасте, поэтому отношения потребителя с телеком индустрией начинаются намного раньше, чем с провайдерами других сервисов. Это дает операторам связи преимущество в раннем установлении отношений с клиентами.

Предоставляя эти услуги населению, телекоммуникационные компании с одной стороны выходят за пределы традиционных услуг мобильной связи, предлагая клиентам возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а с другой стороны способствуют продвижению финансовой вовлеченности.

- Говоря о бизнес-составляющей, нельзя не упомянуть и о том, что Azercell является организацией, вносящей весомый вклад в развитие общества...

- Вы абсолютно правы. Для нас как компании с долгими и успешными традициями корпоративной социальной ответственности является исключительно важным то, как мы претворяем в жизнь наши задачи и что делаем для общества.

Например, с целью поддержки цифрового развития некоммерческих общественных организаций, в этом году мы объявили конкурс на социальные проекты, победителями которого стали Центр Аутизма, Детские Деревни SOS и стартап-проект Fem Tech.

Отмечу, что на протяжении многих лет, с целью защиты прав детей Azercell поддерживает деятельность Службы Детской Горячей Линии в партнерстве с общественным объединением социальных инициатив "Ümidli Gələcək". В этом году на основе этого же проекта мы инициировали запуск горячей линии для оказания психологической, юридической и социальной помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием.

Также, в рамках цифровизации и пропаганды культурного наследия Азербайджана, в год, посвященный памяти Низами Гянджеви, мы создали аудиокниги с произведениями великого поэта на трех языках. Следующий же аудио сборник будет подготовлен нами по случаю года Шуши и представлен на 5-и языках уже в декабре.

- Каким Вы видите будущее компании?

- Как я отметила в начале нашей беседы, сегодня индустрия телекоммуникаций во всем мире ищет пути диверсификации, чтобы преобразовать свою бизнес-модель, найти новые возможности роста. По всему миру операторы сотовой связи разрабатывают свои стратегии цифрового развития. Они предусматривают использование Больших Данных, системную интеграцию, Интернет вещей, электронную коммерцию, развитие облачных решений. Мы не являемся исключением.

Чтобы сохранить своё лидерство на рынке, мы будем продолжать ориентироваться на мировые тенденции, и работать над тем, чтобы глубже интегрироваться в повседневную жизнь клиентов. Это означает, что мы должны постоянно развивать новые технологии, искать новые решения и наращивать свой человеческий капитал, непрерывно улучшаясь и совершенствуясь.

- В чем Вы видите основу для покорения новых горизонтов?

- Безусловно, в сотрудниках компании. Я хочу подчеркнуть, что достижение амбициозных целей без создания здоровой и эффективной рабочей среды с мотивированными и преданными делу сотрудниками попросту невозможно. Ввиду этого, наряду с модернизацией технологий и систем, мы совершенствуем нашу организационную культуру и внутренние процессы для того, чтобы оставаться одной из наиболее привлекательных компаний при выборе рабочего места в Азербайджане.

Я очень горжусь тем, что возглавляю команду профессионалов, которые стремятся к достижению высоких результатов и постоянному совершенствованию. Я благодарна каждому члену нашего коллектива! Вместе мы делаем все для реализации нашей цели и стратегии, чтобы соответствовать ожиданиям наших клиентов и учредителей.