В Азербайджане представили дорожную карту в сфере подключения к коммунальным услугам

09:02

Накануне в Баку состоялась презентация дорожной карты на 2022-2023 годы проекта «Благоприятная бизнес–среда» группы Всемирного банка по реализации усовершенствований в соответствующей сфере по индикатору «Подключение к коммунальным услугам (электросети)».

Выступая на мероприятии, организованном в Центре анализа экономических реформ и коммуникации, замминистра энергетики, руководитель рабочей группы «Подключение к сетям электроснабжения» Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, замминистра энергетики республики Азербайджана Самир Велиев проинформировал о предпринимаемых мерах в области подключения к электросети. Отмечено, что дорожная карта по показателю «Подключение к коммунальным услугам», разработанная с участием членов рабочей группы и разработанная привлеченной консалтинговой компанией, утверждена Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам.

На мероприятии также было отмечено что в дорожной карте нашли свое отражение меры по 4 подиндикаторам, 5 компонентам и 10 подкомпонентам в таких направлениях, как качество правил в коммунальной сфере, показатели и прозрачность коммунальных услуг, эффективность их реализации, проведение информационно-просветительской работы. Эти меры в основном касаются нормативно-правовой базы по присоединению к сетям электроснабжения, безопасности коммунальных услуг и качества снабжения, тарифов и других направлений. Глава секретариата комиссии, заведующий сектором Администрации президента Азербайджана Вюсал Шихалиев рассказал о проекте Всемирного банка «Благоприятная бизнес-среда» и поделился своим мнением о важности утвержденной дорожной карты. А заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов подчеркнул положительное влияние предусмотренных документом мер на качество услуг по подключению к сети электроснабжения.