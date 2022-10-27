Президент Южной Кореи прокомментировал слова Путина

Сеул не предоставлял Украине никакого летального оружия, сказал президент Южной Кореи Юн Сук Ель, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что подобный шаг разрушит двусторонние отношения.

В четверг на заседании клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что Южная Корея якобы приняла решение поставлять оружие в Украину, и намекнул на то, что Сеулу бы не понравилось, если бы Москва возобновила военное сотрудничество с КНДР.

"Мы солидарны с международным сообществом в оказании гуманитарной помощи Украине и не предоставляли никакого летального вооружения, но это в любом случае вопрос нашего суверенитета", - сказал Юн журналистам.

BBC поясняет, что Южная Корея, союзник США, уверяет, что не будет предоставлять Украине летальное оружие в стремлении избежать вражды с Россией как по экономическим причинам, так и из-за влияния, которое Москва может оказывать на Северную Корею.

"Мы прилагаем усилия для поддержания мирных, хороших отношений со всеми странами мира, включая Россию", - добавил южнокорейский президент.