Байден о «ядерных заявлениях» Путина

Президент США Джо Байден скептически отнесся к словам президента России Владимира Путина о том, что он не намерен применять ядерное оружие в Украине.

Накануне Путин заявил, что не собирается применять ядерное оружие в ходе войны с Украиной. «Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного», - отметил российский лидер на форуме «Валдай». Он также отметил, что никогда ничего «инициативно» не говорил «о возможном применении Россией ядерного оружия».

«Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о способности применить тактическое ядерное оружие?» - задался вопросом Байден в интервью телекомпании NewsNation, добавив, что Путин может покончить со всем этим.

В интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия может рассматривать возможность применения «грязной бомбы» и создает предлог, чтобы обвинить в этом Украину. При этом Кирби отметил, что Вашингтон пока не видел никаких признаков этого.