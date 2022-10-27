Министр здравоохранения Азербайджана посетит Турцию

Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым 29 октября посетит Турцию.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в рамках визита до 31 октября азербайджанская делегация примет участие в Тюркском всемирном медицинском конгрессе, который пройдет под эгидой Организации тюркских государств, Администрации президента Турции.

В рамках конгресса запланированы выступление Теймура Мусаева, двусторонние встречи с министрами здравоохранения стран-членов и стран-наблюдателей организации, другие встречи.

Кроме того, представители азербайджанской делегации выступят с докладами на панельных сессиях конгресса.