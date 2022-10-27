Илон Маск возглавил Twitter

Богатейший человек планеты, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл сделку по приобретению соцсети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию.

Сделка по приобретению Twitter должна была быть закрыта до пятницы – в противном случае Маска ждало судебное разбирательство, в котором его шансы на победу оценивались невысоко, отмечает BBC.

Поскольку Twitter перешла в частные руки, акции соцсети будут сняты с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщается на сайте NYSE.

Маск ранее обещал сократить рабочие места и расходы в Twitter, а соцсеть сделать более инновационной, дружелюбной и гостеприимной. Он утверждал, что его интерес к платформе не связан с зарабатыванием денег.

Он также пообещал ослабить правила модерации контента на платформе и снять блокировки, в том числе с бывшего президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что Маск будет исполнять обязанности главы компании до тех пор, пока не подберет новое руководство. Накануне он приехал в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, чтобы встретиться с сотрудниками. Он также сказал некоторым сотрудникам, что не намерен сокращать 75% рабочих мест, как об этом писали некоторые американские СМИ.