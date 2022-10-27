Американские эксперты: Путин отвергает идею суверенитета Украины

Накануне, выступая на форуме «Валдай», президент РФ заявил, что «единственной реальной гарантией украинского суверенитета» может быть только Россия, которая «создала» Украину.

Президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что несовместимо с переговорами между РФ и Украиной, и преследует цель уничтожить украинское государство. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW) в ежедневной сводке.

Заявления Путина отвергают тот юридический факт, что Украина является полностью суверенным государством, что Российская Федерация признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация, отмечает ISW.

Повторение Путиным идеи о том, что Украина и Россия - единый народ, разделенный на разные государства в силу исторических обстоятельств, свидетельствует о его цели «уничтожить украинское государство» и стереть понятие украинского народа, добавляют эксперты института.

Во время ответов на вопросы Путин добавил, что «если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решит, что она достигла такого уровня, что считает себя отдельным народом, то на это можно будет ответить только уважением». Многочисленные условности в этом комментарии подчеркивают неприятие Путиным идеи о том, что в настоящее время существует какая-либо независимая украинская национальная идентичность, заключают американские эксперты.