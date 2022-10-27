Пашинян: Ереван готов сотрудничать с Баку на предложенных Россией условиях

Ереван согласен с базовыми принципами установления отношений с Баку, представленных Москвой, заявил в соцсетях премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», - отметил Пашинян.