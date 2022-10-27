Премьер-министры стран СНГ собрались в Астане

В Астане проходит заседание премьер-министров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщили российские СМИ.

Перед началом мероприятия главы правительств встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Заседание пройдет в узком и расширенном составе, по итогам будет подписан ряд документов.

Отмечается также, что в ходе стартовавшего мероприятия главам правительств предстоит обсудить свыше десяти вопросов. Среди них экономическое взаимодействие в СНГ, предупреждение и реагирование на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, цифровая трансформация отраслей химического комплекса государств Содружества и финансовое обеспечение деятельности органов СНГ.