Херсон готовят к наступлению армии Украины

Пророссийская администрация Херсонской области укрепляет Херсон и подступы к нему перед наступлением украинской армии. Об этом сообщила замглавы «администрации» Екатерина Губарева, пишут российские СМИ.

«Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», – рассказала она.

По ее словам, это превентивные меры, как и массовая эвакуация жителей города. «Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», – пояснила Екатерина Губарева. При этом среди оставшихся жителей Херсона проводятся проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп и сторонников ВСУ.