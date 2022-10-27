28 октября 2020 года в результате очередного ракетного удара армянских военных по городу Барда, находящегося вне зоны боевых действий, был убит 21 мирный житель (4 женщины и 17 мужчин), 83 человека (8 детей, 17 женщин и 58 мужчин) получили ранения.

«Заявляем, что вооруженные силы Армении в нарушение норм и принципов международного права подвергли (осенью 2020 года) обстрелу объекты гражданской инфраструктуры в городах и районах, удаленных от зоны конфликта и прифронтовой зоны Азербайджана, в частности, жилые дома, больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады, административные здания государственных учреждений, сельскохозяйственные угодья. ВС Армении совершили преступления против мира и безопасности человечества, а также военные преступления путем стрельбы из различных видов оружия, баллистических ракет, а также запрещенного артиллерийского вооружения. Мирные жители, не имевшие никакого отношения к войне, были зверски убиты. Масштабный ущерб был нанесен гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструктуры, а также субъектам предпринимательства», - отмечается в заявлении Генпрокуратуры.

Ведомство напомнило, что 28 октября 2020 года в результате очередного ракетного удара по городу Барда, находящегося вне зоны боевых действий, 21 мирный житель, из них 4 женщины и 17 мужчин были умышленно убиты, 83 человека, среди них 8 детей, 17 женщин и 58 мужчин, получили ранения. 7 ноября 2020 года, в последние дни войны, в результате ракетного обстрела ВС Армении села Ени Айриджа Бардинского района погиб ребенок.

В результате ракетно-артиллерийского обстрела города Барда 5, 8, 27, 28 октября и 7 ноября 2020 года 29 человек, из них 8 женщин, 19 мужчин и 2 ребенка были умышленно убиты; 112 человек, из них 26 женщин, 71 мужчина и 15 детей получили ранения различной степени тяжести. Крупный ущерб был причинен объектам гражданской инфраструктуры, автотранспорту, жилым домам и другим строениям.

«Генпрокуратура Азербайджана в очередной раз призывает международные организации и в целом мировое сообщество обеспечить верховенство международного права путем принятия правовых мер юридической ответственности в отношении Армении и ее военно-политического руководства, совершивших преступления против мира и безопасности человечества, а также военные преступления, повлекшие за собой убийство мирного населения Азербайджана», - подчеркивается в заявлении.