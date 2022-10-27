В России предупредили Израиль

Если Израиль начнет поставлять оружие Украине, то Россия будет расценивать это как недружественный шаг. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов, сообщает Kan11.

В интервью дипломат прокомментировал нынешнее состояние российско-израильских отношений. «В настоящее время наши отношения продолжают развиваться. Россия и Израиль потратили десятилетия, чтобы достичь нынешнего высокого уровня сотрудничества и дружбы. Да, я бы употребил слово «дружба». Но любые шаги, сделанные без учета национальных интересов одной из стран, могут разрушить эти отношения. Если Израиль начнет поставлять оружие нынешнему «террористическому режиму» Украины, в России это будет расценено как крайне недружественный шаг», - сказал Анатолий Викторов.

При этом российский посол позитивно отзывался о нынешнем правительстве Израиля за «взвешенную позицию», выраженную в отказе поставлять оружие Киеву. По словам дипломата, Израиль также не должен беспокоиться об укреплении отношений Ирана и России.

«Это нормальные отношения между двумя странами. К тому же Россия всегда учитывала и намерена продолжать учитывать резонные опасения Израиля и его уязвимость в области безопасности», - подчеркнул он.