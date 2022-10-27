В Украине завод Bayraktar достроят через два года

Оборонная компания из Турции Baykar построит завод по строительству беспилотников в Украине в течение двух лет. Об этом заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар, пишет Reuters.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы это закончить", - сказал он.

Его слова подтвердили украинский министр обороны Алексей Резников и посол Украины в Турции. По их словам, работа над реализацией проекта по строительству украинского завода Baykar продолжается. Компания уже создала в стране компанию, приобрела земельный участок и разработала проект будущего предприятия.