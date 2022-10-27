Британская разведка: российская армия в Украине переходит к обороне

Россия, вероятно, усилила некоторые из своих подразделений к западу от Днепра мобилизованными резервистами, говорится в сегодняшней сводке британской разведки. Выдержки из отчета приводит BBC.

Ранее уровень комплектования был чрезвычайно низким, подчеркивают в Минобороны Британии. А за последние шесть недель наблюдается явный переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта, замечает британская разведка. Возможно, руководители поняли, что недоукомплектованные и плохо обученные силы в Украине пока способны только к оборонительным операциям.

При этом в британские разведчики полагают, что даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонительные рубежи в Украине, ее оперативная схема останется уязвимой.

Чтобы вернуть себе инициативу, России потребуется возродить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции.