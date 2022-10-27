США выделят Украине новый пакет помощи

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные источники.

Официально о нем объявят немного позже. С этим пакетом Пентагон отправит Киеву боеприпасы для уже имеющихся систем вооружений. В частности, речь идет о ракетно-артиллерийских системах высокой мобильности HIMARS, которые Украина успешно использует в контрнаступлении.

Общая военная помощь от Соединенных Штатов Украине с начала войны составляет около 16,8 миллиарда долларов.