Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:24

После того, как террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» захватила город Африн, Турция решила усилить военное присутствие на севере Сирии. По данным источников в Анкаре, чтобы не дать «Хайят» возможность расширить сферу влияния, Турция планирует построить здесь две новые военные базы, обеспечив тем самым безопасность в большинстве населенных пунктов региона. Помимо этого, турецкая армия укрепляет свои посты в городе Кафер Дженне, расположенном между Африном и городом Азез.

Напомним, что группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось занять Африн и расширить сферу своего влияния на севере Сирии, используя конфликт между вооруженными группировками, пользующимися поддержкой Анкары. Интересно, что турецкая армия, остановившая «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе города Азез, явно не торопится применять силу и выдавливать боевиков «Хайят» из Африна. Судя по поступающим данным, в Анкаре планируют сформировать в регионе новую военную и гражданскую администрации, чтобы ввести в нее «Хайят Тахрир аш-Шам» - более организованную и боеспособную, нежели другие протурецкие группировки. Эта идея, озвученная посредником Анкары на переговорах между «Хайят» и лидерами конкурирующих между собой формирований, находящихся в оппозиции режиму Башара Асада, должна усилить позиции Турции на планируемых переговорах с Дамаском о восстановлении отношений. В статье Орва Аджуба, старшего аналитика организации COAR Global, специализирующейся на освещении ситуации в Сирии и проблемах джихадизма, опубликованной авторитетным американским Институтом Ближнего Востока, отмечается, что Реджепу Тайипу Эрдогану надоели бесконечные конфликты между многочисленными вооруженными группировками, входящими в оппозиционную «Сирийскую национальную армию», и именно этим объясняется тот факт, что Анкара фактически дала добро на захват Африна боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». «Турция заинтересована в стабилизации на территории севера, чтобы предотвратить новую волну переселенцев и заодно вернуть в Сирию миллионы беженцев, которые уже находятся в Турции, - пишет аналитик. - Тем не менее планам Анкары мешает постоянное ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное, главным образом, распрями между фракциями «Сирийской национальной армии». Усилия Турции по постоянному урегулированию споров и установлению четких границ между ними редко заканчивались успехом, что привело в итоге к возникновению новых формирований в рамках «Сирийской национальной армии» и оставило обширное пространство для кровавой борьбы ее лидеров за власть и экономические преференции».