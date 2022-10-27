Почему Турция впустила боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на Север? о развитии ситуации
После того, как террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» захватила город Африн, Турция решила усилить военное присутствие на севере Сирии. По данным источников в Анкаре, чтобы не дать «Хайят» возможность расширить сферу влияния, Турция планирует построить здесь две новые военные базы, обеспечив тем самым безопасность в большинстве населенных пунктов региона.
Помимо этого, турецкая армия укрепляет свои посты в городе Кафер Дженне, расположенном между Африном и городом Азез.
Напомним, что группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось занять Африн и расширить сферу своего влияния на севере Сирии, используя конфликт между вооруженными группировками, пользующимися поддержкой Анкары.
Интересно, что турецкая армия, остановившая «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе города Азез, явно не торопится применять силу и выдавливать боевиков «Хайят» из Африна. Судя по поступающим данным, в Анкаре планируют сформировать в регионе новую военную и гражданскую администрации, чтобы ввести в нее «Хайят Тахрир аш-Шам» - более организованную и боеспособную, нежели другие протурецкие группировки. Эта идея, озвученная посредником Анкары на переговорах между «Хайят» и лидерами конкурирующих между собой формирований, находящихся в оппозиции режиму Башара Асада, должна усилить позиции Турции на планируемых переговорах с Дамаском о восстановлении отношений.
В статье Орва Аджуба, старшего аналитика организации COAR Global, специализирующейся на освещении ситуации в Сирии и проблемах джихадизма, опубликованной авторитетным американским Институтом Ближнего Востока, отмечается, что Реджепу Тайипу Эрдогану надоели бесконечные конфликты между многочисленными вооруженными группировками, входящими в оппозиционную «Сирийскую национальную армию», и именно этим объясняется тот факт, что Анкара фактически дала добро на захват Африна боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».
«Турция заинтересована в стабилизации на территории севера, чтобы предотвратить новую волну переселенцев и заодно вернуть в Сирию миллионы беженцев, которые уже находятся в Турции, - пишет аналитик. - Тем не менее планам Анкары мешает постоянное ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное, главным образом, распрями между фракциями «Сирийской национальной армии». Усилия Турции по постоянному урегулированию споров и установлению четких границ между ними редко заканчивались успехом, что привело в итоге к возникновению новых формирований в рамках «Сирийской национальной армии» и оставило обширное пространство для кровавой борьбы ее лидеров за власть и экономические преференции».
Орва Аджуб пишет, что правление «Хайят Тахрир аш-Шам» на территориях, контролируемых Турцией, вероятно, вызовет негативную реакцию как в регионе, так и в мире. Тем не менее Анкара, демонстративно «не замечая» дерзкое вмешательство «Хайят», стремится «приструнить» таким образом группировки «Сирийской национальной армии», которые осмелились бросить ей вызов.
В своей статье Аджуб, ссылаясь на источник, близкий к «Сирийской национальной армии», пишет, что Анкара, дав боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» возможность войти в оперативные зоны «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», хочет проучить своих союзников.
«Тем самым, - пишет аналитик, - Анкара напоминает лидерам вооруженных группировок, не желающим подчиняться ее приказам, что Турция по-прежнему является главной силой в мятежном регионе северной Сирии».
В то же время, по мнению автора, по-прежнему неясно, позволит ли Анкара лидерам «Хайят Тахрир аш-Шам» расширить в этом регионе сферу своего влияния. Особенно если учесть, что Вашингтон всерьез обеспокоен происходящим и требует от Турции немедленно убрать «Хайят» из Африна, угрожая в противном случае дать добро на вход в этот город своим союзникам – вооруженным формированиям организации «Сирийские демократические силы».
«Следует признать, что на севере Сирии складывается новая реальность, - пишет Орва Аджуб. – Следует учесть, что группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» не заинтересована в военном доминировании над территориями, которые находятся под контролем протурецких оппозиционных сил. На самом деле «Хайят» пытается административно объединить их с территориями значительной части провинции Идлиб, которые эта группировка ранее контролировала, и создать таким образом военный альянс между своим правлением и временным правительством сирийской оппозиции, базирующимся в Турции».