США будут помогать Украине независимо от итогов выборов заявление НАТО
Даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в США Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico.
По его мнению, «в Палате представителей и в Сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины».
Ранее аналогичное мнение высказывал госсекретарь США Энтони Блинкен.
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