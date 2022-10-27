Даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в США Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico.

По его мнению, «в Палате представителей и в Сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины».

Ранее аналогичное мнение высказывал госсекретарь США Энтони Блинкен.