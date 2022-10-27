Центробанк Азербайджана о карте «Мир»

В Азербайджане платежная система «Мир» не работает, не работала она и до начала российско-украинского конфликта, заявил на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Талех Кязымов.

По его словам, в Азербайджане переводы в инвалюте, включая российский рубль, осуществляются без проблем, хотя и с задержкой:

«Центробанк следит за тем, чтобы азербайджанские банки не попали под санкции. До сегодняшнего дня мы не наблюдали каких-либо операций азербайджанских банков, которые могли бы подставить их под санкции. На данный момент проблем нет», - сказал Кязымов.