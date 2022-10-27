Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, утром туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 12-14° тепла, днем 14-16° тепла, в Баку ночью 12-14° тепла, днем 14-16° тепла.
Атмосферное давление превысит норму и составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 75-85%.
В районах Азербайджана завтра местами возможны переменные дожди, туман, в отдельных местах осадки будут интенсивными, в горных районах может выпасть снег. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 5-9° тепла.