Тюркские государства примыкают к проекту «Цифровой Шелковый Путь»

Участие стран-членов Организации Тюркских Государств (ОТГ) в реализации проекта «Цифровой Шелковый Путь», предусматривающего создание цифрового коридора между Европой и Азией через Азербайджан, обсуждалось на 5-м заседании Рабочей Группы ОТГ по Информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), проходившем в городе Самарканд в Узбекистане 25 октября.

Председатель Совета директоров компании «AzerTelecom» Фуад Аллахвердиев, а также генеральный директор по операционным вопросам Сергей Назаренко приняли участие на мероприятии под названием «Развитие Цифровой Инфраструктуры», в котором презентовали проект «Цифровой Шелковый Путь», реализуемый компанией «AzerTelecom». Представители компании отметили большой интерес к проекту в регионе и рассказали об участии стран-членов Организации Тюркских Государств в реализации проекта.

«Этот масштабный проект, проходящий по территории ряда тюркских государств, внесет важный вклад в обеспечение потребностей стран Центральной Азии в интернет-трафике. Проект откроет новые возможности в глобальных процессах цифровой трансформации в таких регионах, как Анатолия, Южный Кавказ и Центральная Азия. На фоне стремительных изменений и роста интернет-потребления в мире участие стран-членов Организации Тюркских Государств в этом масштабном проекте будет способствовать более широкому сотрудничеству в области построения цифровой инфраструктуры и развития телекоммуникационной отрасли в регионе", - отметил Фуад Аллахвердиев.