В Карабахе обнаружены новые массовые захоронения

В ходе мероприятий сотрудников Военной прокуратуры, СГБ, Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан, Международного комитета Красного Креста и других ведомств в селах Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, Фаррух Ходжалинского района и других населенных пунктах были обнаружены массовые захоронения, сообщили в Военной прокуратуре.

Из захоронений были извлечены останки более 450 человек, предположительно лиц, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны. Проводится около 300 судебно-медицинских и более 280 молекулярно-генетических экспертиз, связанных с останками. Также были допрошены свидетели по этим делам и проведены другие необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Военный прокурор Азербайджана юстиции Ханлар Велиев посетил указанные территории, на месте ознакомившись с ходом расследования по данному уголовному делу, дал соответствующие рекомендации и поручения.

Военная прокуратура продолжает следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по статьям 115.4, 120.2.7, 120.2.12 Уголовного кодекса АР.