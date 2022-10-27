Пашинян не хочет подписывать «российский план» резкий разворот
Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил, что 31 октября вылетает в Сочи на встречу в трехстороннем формате с президентами России и Азербайджана. При этом армянский премьер повторил, что еще до конца года хочет не только подписать мирное соглашение с Азербайджаном, но и завершить процесс делимитации границы.
А после громкого заявления, точнее открытого предупреждения Владимира Путина, призвавшего Ереван отказаться от «вашингтонского плана» урегулирования, Пашинян выступил с новым заявлением.
«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», - отметил Пашинян.
Учитывая, что в настоящее время существует две версии «версии» армяно-азербайджанского мирного договора – «российская» и «западная», Пашинян, скорее всего, имеет в виду вторую. Поскольку именно США и Евросоюз настаивают на подписании мирного договора между Баку и Ереваном еще до конца нынешнего года.
Напомним, что в «западном» проекте соглашения Карабах признается неотъемлемой частью Азербайджана, а вопрос «статуса» этнических армян, проживающих на его территории, не упоминается вообще. Тогда, как в «российском» варианте рассмотрение «статуса» предложено отложить на неопределенный срок.
Отметим также, что ранее в нескольких источниках, близких к Кремлю, сообщалось, что «российский» вариант не хотят принимать ни Армения, ни Азербайджан.
Таким образом, Никол Пашинян летит в Сочи, чтобы выступить против предложения России. Как пишет издаваемая в Армении газета «Грапарак», армянский премьер заявил в узком кругу сторонников, что не подпишет «российскую» версию мирного договора, даже если это будет грозить ему потерей власти.
«Премьер-министр также подчеркнул, что армянский народ на стороне властей, и он не боится угроз со стороны России», – пишет «Грапарак».
Саргис Ханданян, депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор», также подтвердил в беседе с журналистами, что Никол Пашинян летит в Сочи, главным образом, для выяснения позиции России в отношении последних событий на границе.
«Что же касается самой встречи, то есть необходимость в «сверке часов», - уточнил Ханданян. - Повестка армянской стороны заключается в том, чтобы получить от России разъяснения по процессам, которые происходили в течение последнего года. Речь идет также о недавней азербайджанской агрессии».
Следует отметить, что накануне сочинской встречи представители властей Армении выступили с резкой критикой в адрес России, называя ее «ненадежным союзником» и «ангажированным посредником».
Судя по всему, в Ереване сложилось однозначное убеждение в том, что Россия не является более гарантом безопасности Республики Армения, а значит, у Еревана уже нет альтернативы стратегическому развороту на Запад. Важно подчеркнуть, что это мнение набирает силу не только в правящих кругах, но и в разных кругах армянского общества. Что же касается пророссийских сил в Армении, то они на глазах теряют влияние и уже не могут, как еще недавно, выводить на улицы многотысячные толпы демонстрантов под лозунгами «Пашинян сдает Карабах».
Как уже сообщалось, лидер сепаратистов Араик Арутюнян вылетел вечером 25 октября в Москву, где планирует встретиться с представителями российских политических кругов.
Тем временем, накануне трехсторонней встречи в Сочи, на подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана резко активизировались местные сепаратисты.
Как сообщают армянские СМИ, 30 октября они планируют провести внеочередное заседание «парламента Арцаха» и акцию протеста. После заседание сепаратистов, которое будет транслироваться в прямом телеэфире, «депутаты» присоединяться на центральной площади Ханкенди к участникам акции, чтобы выразить протест намерениям руководства Армении подписать мирный договор, признающий Карабах частью Азербайджана.