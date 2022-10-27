Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:16

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил, что 31 октября вылетает в Сочи на встречу в трехстороннем формате с президентами России и Азербайджана. При этом армянский премьер повторил, что еще до конца года хочет не только подписать мирное соглашение с Азербайджаном, но и завершить процесс делимитации границы. А после громкого заявления, точнее открытого предупреждения Владимира Путина, призвавшего Ереван отказаться от «вашингтонского плана» урегулирования, Пашинян выступил с новым заявлением. «Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», - отметил Пашинян.

Учитывая, что в настоящее время существует две версии «версии» армяно-азербайджанского мирного договора – «российская» и «западная», Пашинян, скорее всего, имеет в виду вторую. Поскольку именно США и Евросоюз настаивают на подписании мирного договора между Баку и Ереваном еще до конца нынешнего года. Напомним, что в «западном» проекте соглашения Карабах признается неотъемлемой частью Азербайджана, а вопрос «статуса» этнических армян, проживающих на его территории, не упоминается вообще. Тогда, как в «российском» варианте рассмотрение «статуса» предложено отложить на неопределенный срок. Отметим также, что ранее в нескольких источниках, близких к Кремлю, сообщалось, что «российский» вариант не хотят принимать ни Армения, ни Азербайджан. Таким образом, Никол Пашинян летит в Сочи, чтобы выступить против предложения России. Как пишет издаваемая в Армении газета «Грапарак», армянский премьер заявил в узком кругу сторонников, что не подпишет «российскую» версию мирного договора, даже если это будет грозить ему потерей власти. «Премьер-министр также подчеркнул, что армянский народ на стороне властей, и он не боится угроз со стороны России», – пишет «Грапарак». Саргис Ханданян, депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор», также подтвердил в беседе с журналистами, что Никол Пашинян летит в Сочи, главным образом, для выяснения позиции России в отношении последних событий на границе.