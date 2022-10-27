В Армении назвали свой вариант делимитации границы

Работы по делимитации и последующей демаркации границ между Арменией и Азербайджаном должны быть проведены на базисе основополагающих документов СНГ, согласно которым бывшие административные границы республик СССР стали государственными границами, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде.

«Мы стремимся установить отношения на основе партнерства в регионе. Считаем, что работы по делимитации и последующей демаркации границ должны опираться на основополагающие документы СНГ, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе между Арменией и Азербайджаном», - сказал он.

Симонян добавил, что «нормализация отношений с соседними странами является приоритетной задачей для Армении».