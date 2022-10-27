Украинцы могут оставаться в Азербайджане без ограничений

В настоящее время граждане Украины, прибывшие в Азербайджан, могут оставаться в стране на неограниченный срок, заявил журналистам начальник Главного управления миграционного контроля Государственной миграционной службы Руфат Ибрагимов.

Он отметил, что по закону граждане Украины могут находиться в Азербайджане 90 дней: «Но из-за нынешней ситуации этот временной лимит снят. То есть граждане Украины по истечении 90 дней могут оставаться в нашей стране», - подчеркнул Ибрагимов.