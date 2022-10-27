Патрушеву пришлось извиняться за своего помощника

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал ошибочными высказывания своего помощника Алексея Павлова о хасидах (направление иудаизма) и принес за них извинения, пишут российские СМИ.

"В опубликованной в еженедельнике "Аргументы и факты" статье помощника секретаря Совета безопасности РФ А.А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А.А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ", - написал Патрушев, заверив, что с автором статьи "проведена соответствующая работа".

В материале Павлов заявил, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами". После публикации статьи лидеры еврейской общины России выразили несогласие с этими тезисами, отметив, что воспринимают их с крайним недоумением. Главный раввин России Берл Лазар указывал, что любавичские хасиды являются легитимной школой иудаизма и 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к ХАБАДу.