Военный КамАЗ наехал на колонну срочников в России: есть погибшие

Контрактник российской армии на военном КамАЗе наехал на колонну срочников в Архангельской области. Погибли 2 человека, еще 11 пострадали, пишут российские СМИ.

Это произошло на полигоне около города Мирный. Машиной управлял 22-летний военнослужащий. Он наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы.

Один человек скончался на месте, еще один - в больнице, куда доставили всех пострадавших.

Причина ДТП неизвестна, в случившемся разбираются военные следователи. Минобороны данную информацию не подтверждало.