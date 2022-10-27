Форум «Новые вызовы в образовании» в центре внимания мировой общественности

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поделилась в своем официальном Twitter-аккаунте информацией о III Международном форуме «Новые вызовы в образовании», который пройдет в Баку.

Международный форум, который пройдет под лозунгом «Более образованное будущее», затронет темы обучения в цифровом мире и глобальных компетенций.