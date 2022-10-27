Форум «Новые вызовы в образовании» в центре внимания мировой общественности
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поделилась в своем официальном Twitter-аккаунте информацией о III Международном форуме «Новые вызовы в образовании», который пройдет в Баку.
Международный форум, который пройдет под лозунгом «Более образованное будущее», затронет темы обучения в цифровом мире и глобальных компетенций.
На форуме с презентациями на темы «Как подготовить учащихся к будущему?», «Какой должна быть школа будущего?», «Глобальные тренды, формирующие образование», «Цифровизация образования - окончательное решение?» и др. выступят заместитель гендиректора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини, специальный советник генсекретаря ОЭСР по образовательной политике, директор Департамента образования и навыков, основатель и руководитель PISA (Программы международной оценки учащихся) Андреас Шлейхер, директор по вопросам образования и навыков, председатель правления Португальского института оценки образования, представитель совета PISA в Португалии Луис Перейра душ Сантуш, советник департамента общего образования Министерства образования и науки Эстонии, координатор PISA в стране Мэй Китсинг, главный аналитик PISA Марио Пьячечентини, главный научный директор Национального центра образования и экономики США Трэйси Бернс, старший аналитик ОЭСР, заместитель директора Центра исследований и инноваций в области образования Стефан Винсент Ланкрен, аналитик Центра исследований и инноваций в области образования департамента образования и навыков ОЭСР Марк Фустер.
Чтобы принять онлайн-участия в международном форуме, можно пройти по соответствующей ссылке до 23:00 1 ноября: https://bit.ly/3KJjaGh.