14:12

Карабахский конфликт завершен, суверенная территория Азербайджана необсуждаема, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане, отвечая на необоснованные заявления вице-премьера Армении Мгера Григоряна. «После победы в 44-дневной войне Азербайджан объявил о том, что Карабахский конфликт завершен. Азербайджан освободил свои оккупированные территории и готов к подписанию мирного договора с соседним государством. Пять принципов, выдвинутых азербайджанской стороной, были в основном поддержаны армянской стороной. Исходя из этих позиций, мы старались сегодня в рамках конструктивизма говорить о вопросах по повестке дня», - сказал премьер-министр. Асадов отметил, что не собирался говорить на тему оставшегося в прошлом карабахского конфликта, но был вынужден это сделать по причине предвзятого и грубого искажения фактов с армянской стороны.

«Есть такое философское понятие, как мораль. Мораль относится как к человеческим отношениям, так и к межгосударственным. Страна, которая в течение 30 лет держала под оккупацией территорию соседнего государства, оккупировала семь районов, которые никакого отношения к бывшему Нагорному Карабаху не имеют, страна, вооруженные силы которой камня на камне не оставили на территории суверенного соседнего государства, разрушили все, что только можно было разрушить: города, села, все живое и неживое, экологию, моральные, духовные ценности, сегодня говорит о каких-то моментах, якобы нарушениях нашими вооруженными силами территориальной целостности Армении», - отметил Асадов. Премьер довел до сведения членов Совета глав правительств СНГ, что политический истеблишмент Армении на протяжении всех этих 30 лет не вспоминал о понятиях суверенитета, границ, оккупации, невзирая на четыре резолюции Совета Безопасности ООН и документы других международных организаций. «Этот процесс начался не вчера. Все вы об этом знаете. Мы думали, что конфликт закончился. И мы готовы к мирному сотрудничеству. В этой связи я сказал в своем выступлении, что мы придерживаемся трехсторонних заявлений 2020 и 2021 годов, подписанных президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. К сожалению, для нас непонятна позиция армянского руководства. В принципе, это их дело. Премьер-министр говорит одно, его заместитель - совсем другое. Это внутриполитические позиции Армении, это их дело. Но мы должны на что-то позиционироваться», - заявил А.Асадов. Информируя участников заседания о сентябрьских провокациях ВС Армении, Асадов сообщил, что в ночь с 12 на 13 сентября армянские войска обстреляли Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана: «Это те районы, из которых Армения ушла. Но есть такое понятие «уходя - уходи». Также обстреляли другую, основную часть территории Азербайджана – Дашкесанский, Зангиланский районы. Вооруженные силы Азербайджана приступили к контрнаступательной операции. В результате погиб 71 военнослужащий Азербайджана. По нашей информации и по данным армянских СМИ, потери армянской стороны составили порядка 450 военнослужащих».