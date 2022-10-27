Али Асадов пошел на Мгера Григоряна главное на этот час
Карабахский конфликт завершен, суверенная территория Азербайджана необсуждаема, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане, отвечая на необоснованные заявления вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
«После победы в 44-дневной войне Азербайджан объявил о том, что Карабахский конфликт завершен. Азербайджан освободил свои оккупированные территории и готов к подписанию мирного договора с соседним государством. Пять принципов, выдвинутых азербайджанской стороной, были в основном поддержаны армянской стороной. Исходя из этих позиций, мы старались сегодня в рамках конструктивизма говорить о вопросах по повестке дня», - сказал премьер-министр.
Асадов отметил, что не собирался говорить на тему оставшегося в прошлом карабахского конфликта, но был вынужден это сделать по причине предвзятого и грубого искажения фактов с армянской стороны.
«Есть такое философское понятие, как мораль. Мораль относится как к человеческим отношениям, так и к межгосударственным. Страна, которая в течение 30 лет держала под оккупацией территорию соседнего государства, оккупировала семь районов, которые никакого отношения к бывшему Нагорному Карабаху не имеют, страна, вооруженные силы которой камня на камне не оставили на территории суверенного соседнего государства, разрушили все, что только можно было разрушить: города, села, все живое и неживое, экологию, моральные, духовные ценности, сегодня говорит о каких-то моментах, якобы нарушениях нашими вооруженными силами территориальной целостности Армении», - отметил Асадов.
Премьер довел до сведения членов Совета глав правительств СНГ, что политический истеблишмент Армении на протяжении всех этих 30 лет не вспоминал о понятиях суверенитета, границ, оккупации, невзирая на четыре резолюции Совета Безопасности ООН и документы других международных организаций.
«Этот процесс начался не вчера. Все вы об этом знаете. Мы думали, что конфликт закончился. И мы готовы к мирному сотрудничеству. В этой связи я сказал в своем выступлении, что мы придерживаемся трехсторонних заявлений 2020 и 2021 годов, подписанных президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. К сожалению, для нас непонятна позиция армянского руководства. В принципе, это их дело. Премьер-министр говорит одно, его заместитель - совсем другое. Это внутриполитические позиции Армении, это их дело. Но мы должны на что-то позиционироваться», - заявил А.Асадов.
Информируя участников заседания о сентябрьских провокациях ВС Армении, Асадов сообщил, что в ночь с 12 на 13 сентября армянские войска обстреляли Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана: «Это те районы, из которых Армения ушла. Но есть такое понятие «уходя - уходи». Также обстреляли другую, основную часть территории Азербайджана – Дашкесанский, Зангиланский районы. Вооруженные силы Азербайджана приступили к контрнаступательной операции. В результате погиб 71 военнослужащий Азербайджана. По нашей информации и по данным армянских СМИ, потери армянской стороны составили порядка 450 военнослужащих».
Асадов заявил, что есть красные линии для каждого государства. Азербайджан готов к мирному сотрудничеству, но не уступит ни пяди своей земли: «Глава комиссии по делимитации границ со стороны Армении сегодня говорит о том, что эти процессы не идут. Азербайджан с первого дня участвует в этом процессе. Армения несколько раз этот процесс срывала. Мы готовы к продолжению этого процесса. Суверенная территория Азербайджана необсуждаема. Карабах - это Азербайджан! Сказано: никакого Нагорного Карабаха на территории Азербайджана не существует. Есть Карабахский экономический район и есть граждане Азербайджана армянского происхождения, если они признают гражданство Азербайджана, которые, как выразился наш президент Ильхам Алиев, если будут подчинены законам Азербайджана, им будут гарантированы все права, как и всем лицам других национальностей, которые являются гражданами Азербайджана», - сказал Асадов.
Говоря о трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, премьер-министр напомнил, что один из его пунктов подразумевает разблокирование транспортных коммуникаций: «Баку в соответствии с заявлением взял на себя обязательства о том, что Лачинская дорога будет функционировать и мы гарантируем ее безопасность. Мы выполняем все свои обязательства. Лачинская дорога сегодня функционирует, как и коридор. В то же время у нас нет возможности ездить из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Не только нет возможности, но мы и не видим, чтобы на территории Армении в этом направлении велись какие-либо действия. Вице-премьер Армении также является сопредседателем трехсторонней группы по транспортному разблокированию. Там небольшой участок - 40-44 км. Армения на протяжении года и девяти месяцев не предприняла ни одного реального действия – ни по железной дороге, ни по автомобильной».
Премьер-министр также ответил на грубые и необоснованные обвинения армянской стороны в военных преступлениях Азербайджана: «Я должен еще раз констатировать, что есть такое понятие, как мораль. Военная прокуратура Азербайджана полностью, всесторонне расследует подлинность видеозаписи, места, где были сняты эти кадры, личности военнослужащих, изображенных на этих видеозаписях, а также все другие детали, важные для установления объективной истины. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры в рамках закона. В отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и претензии в связи с военными преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными органами».
Глава Кабмина привлек внимание участников заседания и к преступлениям Армении в ходе Первой Карабахской войны: «В Первой Карабахской войне армянские военнослужащие учинили беспрецедентную расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирными жителями. 26 февраля 1992 года в Ходжалы только за одну ночь были зверски убиты 613 мирных жителей. До сегодняшнего дня не было предоставлено никаких сведений о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев. После деоккупации мы обнаруживаем места массовых захоронений как военнослужащих, так и мирных жителей».
Али Асадов вновь заявил, что Азербайджан выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства.